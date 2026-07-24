Каллас предложит новые санкции против РФ из-за ударов по Славянску и Киевской области

Глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила, что предложит новые санкции против РФ после российских ударов по Славянску, а также по Киевской области.

Об этом Каллас написала в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Как указала заместитель главы дипломатического ведомства ЕС, неизбирательные атаки России на Киев и другие регионы "приводят к жертвам среди гражданского населения целенаправленно, а не случайно".

Кроме того, по ее словам, удар по почетному консульству Латвии в Славянске "подчеркивает полное пренебрежение Москвой международным правом".

"В ответ на сегодняшние удары мы вызовем посла России, и я предложу ввести дополнительные санкционные меры в отношении российского военно-промышленного комплекса", – подчеркнула Каллас.

По последним данным, в результате ударов российскими управляемыми авиабомбами по Славянску погибли пять человек, девять пострадали.

В Киевской области погибли 10 человек и пострадали около сотни. Уже известно, что целью российской атаки была выставка вооружения.