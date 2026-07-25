Ірландська поліція перехопила автівку з потужною бомбою

В Ірландії поліція цього тижня вилучила "значний вибуховий пристрій" з автомобіля, що рухався в напрямку кордону з Північною Ірландією.

Заяву ірландських правоохоронців наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Поліція Республіки Ірландія повідомила, що в середу детективи зупинили автомобіль і викликали на місце групу саперів армії для огляду його вмісту.

За їхніми словами, водійка автомобіля – жінка віком близько 20 років – була заарештована, а згодом їй було висунуто звинувачення в рамках розслідування.

У п’ятницю вона мала постати перед спеціальним засіданням окружного суду Тріма, розташованого на північний захід від Дубліна.

Чоловік віком близько 40 років, якого також заарештували, як і раніше перебуває під вартою та проходить допит.

"Безумовно, це був серйозний вибуховий пристрій, а не просто вилучення компонентів чи деталей. Воно могло б завдати значної шкоди", – заявив на пресконференції комісар ірландської поліції Джастін Келлі.

Автомобіль було зупинено неподалік від міста Каррікмакросс у графстві Монахан, яке розташоване приблизно за 10 кілометрів від відкритого кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.

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