Ирландская полиция перехватила автомобиль с мощной бомбой

В Ирландии полиция на этой неделе изъяла "значительное взрывное устройство" из автомобиля, следовавшего в направлении границы с Северной Ирландией.

Заявление ирландских правоохранителей приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Полиция Республики Ирландия сообщила, что в среду детективы остановили автомобиль и вызвали на место группу армейских саперов для осмотра его содержимого.

По их словам, водитель автомобиля – женщина в возрасте около 20 лет – была арестована, а впоследствии ей были предъявлены обвинения в рамках расследования.

В пятницу она должна была предстать перед специальным заседанием окружного суда Трима, расположенного к северо-западу от Дублина.

Мужчина в возрасте около 40 лет, которого также арестовали, по-прежнему находится под стражей и проходит допрос.

"Безусловно, это было серьёзное взрывное устройство, а не просто изъятие компонентов или деталей. Оно могло бы нанести значительный ущерб", – заявил на пресс-конференции комиссар ирландской полиции Джастин Келли.

Автомобиль был остановлен недалеко от города Каррикмакросс в графстве Монахан, расположенного примерно в 10 километрах от открытой границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

В марте в польском Кракове сняли с рейса пассажира, который пошутил о ядерной бомбе в своём багаже.

В январе украинку не допустили на рейс в Варшаве из-за надписи "бомба" на лбу.