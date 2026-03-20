У Польщі зняли з рейсу пасажира, який заявив про ядерну бомбу у своєму багажі

Під час реєстрації в краківському аеропорту імені Івана-Павла II один із пасажирів заявив, що у його багажі є ядерна бомба – посадку на рейс йому виконати не дозволили.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN24.

У вівторок вранці 49-річний чоловік, який планував політ до Валенсії, повідомив персоналу, що в його багажі перебуває ядерна бомба, повідомило Карпатське відділення Прикордонної служби.

Співробітники поставилися до ситуації серйозно. У багажі нічого небезпечного не було, але пасажира зняли з рейсу та оштрафували.

Нагадаємо, у січні у варшавському аеропорту імені Фридерика Шопена українка помадою написала на чолі слово "бомба": жарт закінчився для жінки штрафом та скасуванням польоту до Цюриха.

Наприкінці грудня у Варшаві затримали українця, що сидів в аеропорту з підозрілим обладнанням.

Йому може загрожувати до 5 років позбавлення волі.





