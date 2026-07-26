Пожежі у Франції призвели до евакуації 220 тисяч людей, вогонь загрожує місту Бордо

Французькі органи влади повідомили в неділю, що на даний момент 220 000 людей було евакуйовано з району великої лісової пожежі, яка вирує на південному заході країни і зараз загрожує місту Бордо.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France24.

За даними регіональних органів влади, останні евакуації відбулися в селах навколо Бордо, а 60 кілометрів головної автомагістралі А63, що з’єднує Бордо з іспанським кордоном, було закрито через пожежі.

Ще десятки тисяч людей було евакуйовано через інші лісові пожежі у Франції та центральній Іспанії.

Головна пожежа, що вирує на південному заході Франції, "буде приборкана лише через тривалий час", заявив міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс в інтерв’ю, опублікованому в неділю газетою La Tribune.

Він додав, що евакуйовані мешканці та туристи "не зможуть повернутися" доти, доки пожежу не буде локалізовано.

Регіональна префектура повідомила, що пожежа вже знищила близько 42 000 гектарів землі, що робить її однією з найбільших у Франції з часів Другої світової війни. Пожежа 1949 року знищила близько 50 000 гектарів.

Стало також відомо, що до боротьби зі стихійним лихом з вечора суботи долучать 1500 військових.

Як повідомляли, неподалік Мадрида вирують дві масштабні лісові пожежі. Через них евакуйовані або обмежені у пересуванні понад 80 тисяч людей, столицю затягло смогом.