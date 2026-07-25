В Іспанії вже 80 тисяч людей евакуйовані або обмежені в пересуванні через лісові пожежі

В Іспанії через лісові пожежі вже 80 тисяч людей змушені були залишити свої домівки або отримали розпорядження не виходити з дому.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Масштабні лісові пожежі довкола Мадрида та у провінції Авіла західніше столиці, за останніми даними, спричинили евакуації або обмеження у пересуванні для 80 тисяч людей.

Зокрема, довкола Мадрида евакуйовано 35 тисяч людей, обмежені у пересуванні – 20 тисяч. Довелось евакуювати у тому числі людей з муніципалітету Сенісьєнтос, де до цього часу знаходився передовий координаційний пункт рятувальних служб.

Військовий підрозділ з надзвичайних ситуацій створює об’єднане командування для участі у боротьбі з обома пожежами.

Мешканцям столичного регіону в районах довкола пожеж порадили не виходити з дому через погану якість повітря, або ж користуватись респіраторами FFP2. Мадрид затягло сірим смогом.

Claudio Álvarez

Іспанські посадовці називають пожежу найгіршою в історії регіону.

Nuestros compañeros del Servicio Aéreo con sus imágenes nos guían en estos momentos 🗺️📍



Los equipos de drones y helicópteros de la #GuardiaCivil tienen unas enormes capacidades en la vigilancia e investigación 🔎 de incendios



Son fundamentales en la determinación del alcance… pic.twitter.com/uyZC7VMVXU – Guardia Civil (@guardiacivil) July 25, 2026

За два дні до цього через пожежі довкола Мадрида у регіоні оголосили надзвичайний стан.

Франція через лісові пожежі оголосила евакуацію в околицях південного міста Бордо. Перед тим через масштабну пожежу евакуювали цілий півострів на південному заході, де було багато туристів.