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В Іспанії вже 80 тисяч людей евакуйовані або обмежені в пересуванні через лісові пожежі

Новини — Субота, 25 липня 2026, 14:30 — Марія Ємець

В Іспанії через лісові пожежі вже 80 тисяч людей змушені були залишити свої домівки або отримали розпорядження не виходити з дому. 

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда". 

Масштабні лісові пожежі довкола Мадрида та у провінції Авіла західніше столиці, за останніми даними, спричинили евакуації або обмеження у пересуванні для 80 тисяч людей. 

Зокрема, довкола Мадрида евакуйовано 35 тисяч людей, обмежені у пересуванні – 20 тисяч. Довелось евакуювати у тому числі людей з муніципалітету Сенісьєнтос, де до цього часу знаходився передовий координаційний пункт рятувальних служб. 

Військовий підрозділ з надзвичайних ситуацій створює об’єднане командування для участі у боротьбі з обома пожежами. 

Мешканцям столичного регіону в районах довкола пожеж порадили не виходити з дому через погану якість повітря, або ж користуватись респіраторами FFP2. Мадрид затягло сірим смогом. 

Claudio Álvarez
Claudio Álvarez

Іспанські посадовці називають пожежу найгіршою в історії регіону. 

За два дні до цього через пожежі довкола Мадрида у регіоні оголосили надзвичайний стан.  

Франція через лісові пожежі оголосила евакуацію в околицях південного міста Бордо. Перед тим через масштабну пожежу евакуювали цілий півострів на південному заході, де було багато туристів. 

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Іспанія стихійні лиха
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