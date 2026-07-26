У Франції під час евакуації будинку викрали 44 пляшки вишуканих вин

У місті Езін, що у французькому департаменті Жиронда, під час евакуації будинку через лісові пожежі чоловік викрав 44 пляшки вишуканого вина; крадія заарештували.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

У суботу, 25 липня, чоловіка заарештували за підозрою у крадіжці 44 пляшок вишуканих вин з будинку в Езіні, який було евакуйовано через пожежу, що вирує в Жиронді.

Правоохоронці, які забезпечували безпеку евакуйованих міст навколо Бордо через пожежу, перевіряли чоловіка в Езіні.

Згідно з попередніми повідомленнями, поліція зупинила чоловіка, припаркованого в евакуйованій зоні, та виявила в його автомобілі 44 пляшки вишуканого вина. Його підозрюють у проникненні в будинок, який був покинутий через евакуацію. Чоловіка заарештували та взяли під варту.

Езін, місто з населенням приблизно 25 000 мешканців, розташоване в регіоні Бордо, було значною мірою евакуйовано в ніч з п'ятниці на суботу. Пожежа, яка з середи охопила 42 000 гектарів у департаменті Жиронда, змусила загалом 220 000 людей покинути свої домівки або будинки для відпочинку.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна звернулася з проханням про активацію Механізму цивільного захисту Європейського Союзу внаслідок пожеж, які охопили країну.