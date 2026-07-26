Во Франции во время эвакуации дома похитили 44 бутылки изысканных вин

В городе Эзин, расположенном во французском департаменте Жиронда, во время эвакуации дома из-за лесных пожаров мужчина похитил 44 бутылки изысканного вина; вора арестовали.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

В субботу, 25 июля, мужчину арестовали по подозрению в краже 44 бутылок изысканных вин из дома в Эзине, который был эвакуирован из-за бушующего в Жиронде пожара.

Правоохранители, обеспечивавшие безопасность эвакуированных городов вокруг Бордо из-за пожара, проверили мужчину в Эзине.

Согласно предварительным сообщениям, полиция остановила мужчину, припаркованного в эвакуированной зоне, и обнаружила в его автомобиле 44 бутылки изысканного вина. Его подозревают в проникновении в дом, который был покинут из-за эвакуации. Мужчину арестовали и поместили под стражу.

Эзин, город с населением около 25 000 жителей, расположенный в регионе Бордо, был в значительной степени эвакуирован в ночь с пятницы на субботу. Пожар, который со среды охватил 42 000 гектаров в департаменте Жиронда, вынудил в общей сложности 220 000 человек покинуть свои дома или загородные дома.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна обратилась с просьбой об активации Механизма гражданской защиты Европейского Союза в связи с пожарами, охватившими страну.