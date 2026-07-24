Франція попросила ЄС про допомогу через масштабні лісові пожежі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна звернулася з проханням про активацію Механізму цивільного захисту Європейського Союзу внаслідок пожеж, які охопили країну.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає "Європейська правда".

Макрон заявив, що наразі ситуація залишається надзвичайно напруженою на тлі лісових пожеж, особливо в департаменті Жиронда.

"Франція звернулася з проханням про активацію Механізму цивільного захисту Європейського Союзу", – зазначив він.

За словами Макрона, незабаром Франція зможе розраховувати на підкріплення у вигляді двох хорватських літаків Canadair, двох португальських літаків Air Tractor та двох важких вертольотів Black Hawk з Чехії та Словаччини.

"Ця конкретна, оперативна та практична солідарність є цінним джерелом сили під час цього випробування", – додав французький президент.

Напередодні писали, що через масштабну лісову пожежу у департаменті Жиронда довелось евакуювати вже 20 тисяч людей.

Через пожежу у департаменті Вар на півдні країни, що спалахнула 21 липня, довелось евакуювати близько 400 людей.