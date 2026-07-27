Румунія підняла в небо літаки через невідому ціль

В Румунії система радіолокаційного спостереження Міністерства оборони виявила в понеділок, 27 липня, повітряну ціль на схід від Суліни.

Про це йдеться в заяві румунського Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

Два літаки F-16 з 86-ї авіабази у Фетешті піднялися в повітря о 08:53 для моніторингу ситуації.

Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про введення заходів оповіщення населення в повіті Тулча, про що о 08:47 було надіслано повідомлення RO-Alert.

"Ціль протягом короткого часу перебувала в національному повітряному просторі, після чого перетнула кордон, прямуючи в бік України. Незабаром надійшли повідомлення про вибухи на території України", – зазначили у відомстві.

В Міноборони додали, що нададуть нові деталі, щойно вони стануть доступними.

У неділю, 26 липня президент Румунії Нікушор Дан заявив про нове збиття дрона над територією країни – це третій такий інцидент за останні три дні.

Він також нагадав, що згідно з розслідуванням, проведеним Генеральною прокуратурою, збитий у п’ятницю, 25 липня, дрон належить до типу "Шахед", який використовується Російською Федерацією у війні проти України.

МЗС Румунії викликало російського посла після того, як румунські винищувачі збили третій за останні три дні дрон, що порушив повітряний простір країни.