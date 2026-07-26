До МЗС Румунії викликали російського посла
МЗС Румунії викликало російського посла після того, як румунські винищувачі збили третій за останні три дні дрон, що порушив повітряний простір країни.
Заяву глави МЗС Румунії Оани Цою з цього приводу наводить у Facebook зовнішньополітичне відомство країни, передає "Європейська правда".
Цою повторила слова президента Нікушора Дана про те, що дипломатичний протест Румунії на адресу Російської Федерації ґрунтуватиметься на результатах розслідувань вторгнень дронів.
"Неприпустимо й нетерпимо, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з максимальною серйозністю разом із нашими союзниками", – йдеться у заяві.
"У зв’язку з цими неодноразовими порушеннями посла Російської Федерації було викликано до Міністерства закордонних справ Румунії", – додала Цою.
Президент Румунії Нікушор Дан заявив про нове збиття у неділю дрона над територією країни – це третій такий інцидент за останні три дні.
25 липня близько 08:30 за місцевим часом за 10 км на захід від міста Сфинту-Георге збили ворожий дрон.
У Міністерстві оборони згодом уточнили, що цей дрон збив той самий пілот, який у п’ятницю збив інший дрон.
Йдеться про інцидент 24 липня румунські військові вперше збили з винищувача дрон, що полетів вглиб території країни.
Румунські військові топпосадовці повідомили, що збитий дрон візуально ідентифікували як апарат типу "Шахед".