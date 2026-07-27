Як розколюється найбільша опозиційна партія Польщі і чому це гарна новина для України

24 липня Ярослав Качинський, президент польської опозиційної партії "Право і справедливість" ("ПіС"), оголосив про відставку 30 членів їхньої партії.

І це – справді революційна подія. Найбільша права партія Польщі, яка майже два десятиліття залишалася монолітною і підконтрольною своїм співзасновникам, Леху (до його трагічної загибелі у 2010 році) та Ярославу Качинському, не знайшла вихід із внутрішньопартійної кризи та розкололася на дві частини.

"Розкольниками" стала дійсно велика група топпартійців, що орієнтується на експрем’єра Матеуша Моравецького.

Докладніше про те, що відбувається у найбільшій правій партії Польщі, а також про можливі наслідки розколу, у тому числі й для України, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка і експерта-міжнародника Станіслава Желіховського Розкол на користь України: як польська "ПіС" втратила частину депутатів і що буде далі. Далі – стислий її виклад.

Криза між експрем’єром Польщі Матеушем Моравецьким та лідером "ПіС" Ярославом Качинським зріла вже давно. Але остаточно проявилася і загострилася до нинішнього рівня вона після рішення правління партії призначити кандидатом від партії "Право і справедливість" ("ПіС") на посаду прем’єра не Моравецького, який прагнув отримати цю роль, а Пшемислава Чарнека – одного з лідерів конкуруючої з ним групи всередині партії.

Формально вибір був колегіальним, але в реальності Чарнек переміг у цьому змаганні, бо його просував лідер партії. У "ПіС" ключові рішення ухвалює саме він.

Причому в останні тижні через явні провали Чарнека – в тому числі викликані його занадто радикальними антиукраїнськими заявами – в партії вже замислилися про можливість заміни свого кандидата.

Проте зважаючи на те, наскільки загострилося протистояння між Качинським та Моравецьким, колишній голова уряду Польщі вже не мав шансів здобути нову номінацію на прем’єра.

Пшемислав Чарнек звинуватив у розколі особисто Моравецького.

Слід зазначити, що експрем’єр Матеуш Моравецький створив "Розвиток Плюс" – асоціацію всередині партії, яка демонстративно напередодні партійного з’їзду презентувала свою програму економічного розвитку Польщі.

А на ультиматум президента партії Ярослава Качинського щодо неприпустимості участі у діяльності політичних об’єднань, що функціонують паралельно з партійними структурами, команда Моравецького відповіла відмовою.

І хоча Моравецький не став напряму оголошувати про створення нового політичного проєкту, багато його заяв свідчили саме про це.

Його оптимізм має свої підстави. Дослідження, проведене IBRIS, свідчить, що у разі окремого походу до Сейму партія Моравецького (яка поки що існує лише віртуально) може претендувати на 6,9% голосів, впевнено долаючи 5-відсотковий виборчий бар’єр.

У керівній коаліції на чолі з Дональдом Туском новину сприйняли із захватом.

"Я так люблю партію "ПіС", що хотів би, щоб їх було хоча б дві", – жартує міністр закордонних справ Польщі та соратник Туска Радослав Сікорський.

Між тим розкол "ПіС" створює абсолютно нову реальність, якої у польській політиці не було десь із середини 2000-х років.

І він матиме далекосяжні наслідки.

На перший погляд, втрата "ПіС" статусу гегемону польської правиці може посилити позиції президента Кароля Навроцького, що було б не дуже приємною новиною для України.

З іншого боку, разом із Матеушем Моравецьким з "ПіС" пішли найбільш проукраїнські політики. Зрештою, Матеуш Моравецький, хоч і не має особливих симпатій до України, буде змушений захищати політику своїх урядів, в тому числі щодо підтримки Києва.

Розкол у "ПіС" завершує епоху останніх двох десятиріч, коли польську політику формувало протистояння парій Туска і Качинського, а решта політичних сил були "акторами другого плану".

Відтепер польська політика стала більш фрагментовано та непередбачуваною.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка і Станіслава Желіховського Розкол на користь України: як польська "ПіС" втратила частину депутатів і що буде далі.