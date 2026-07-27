Как раскалывается крупная оппозиционная партия Польши и почему это хорошая новость для Украины

24 июля Ярослав Качиньский, председатель польской оппозиционной партии "Право и справедливость" ("ПиС"), объявил об отставке 30 членов своей партии.

И это – поистине революционное событие. Крупнейшая правая партия Польши, которая почти два десятилетия оставалась монолитной и подконтрольной своим соучредителям, Леху (до его трагической гибели в 2010 году) и Ярославу Качиньскому, не нашла выхода из внутрипартийного кризиса и раскололась на две части.

"Раскольниками" стала действительно большая группа ведущих партийцев, ориентирующихся на экс-премьера Матеуша Моравецкого.

Подробнее о том, что происходит в крупнейшей правой партии Польши, а также о возможных последствиях раскола, в том числе и для Украины, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко и эксперта по международным отношениям Станислава Желиховского Раскол в пользу Украины: как польская "ПиС" потеряла часть депутатов и что будет дальше. Далее – краткое изложение статьи.

Кризис между бывшим премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и лидером "ПиС" Ярославом Качиньским назревал уже давно. Но окончательно проявился и обострился до нынешнего уровня он после решения правления партии назначить кандидатом от партии "Право и справедливость" ("ПиС") на пост премьера не Моравецкого, который стремился получить эту роль, а Пшемыслава Чарнека – одного из лидеров конкурирующей с ним группы внутри партии.

Формально выбор был коллегиальным, но в реальности Чарнек победил в этой борьбе, поскольку его продвигал лидер партии. В "ПиС" ключевые решения принимает именно он.

Причем в последние недели из-за явных провалов Чарнека – в том числе вызванных его слишком радикальными антиукраинскими заявлениями – в партии уже задумались о возможности замены своего кандидата.

Однако, учитывая, насколько обострилось противостояние между Качиньским и Моравецким, бывший глава правительства Польши уже не имел шансов получить новую номинацию на пост премьера.

Пшемыслав Чарнек обвинил в расколе лично Моравецкого.

Следует отметить, что экс-премьер Моравецкий создал "Развитие Плюс" – ассоциацию внутри партии, которая демонстративно накануне партийного съезда представила свою программу экономического развития Польши.

А на ультиматум президента партии Качиньского о недопустимости участия в деятельности политических объединений, функционирующих параллельно с партийными структурами, команда Моравецкого ответила отказом.

И хотя Моравецкий не стал прямо объявлять о создании нового политического проекта, многие его заявления свидетельствовали именно об этом.

Его оптимизм имеет под собой основания. Исследование, проведенное IBRIS, показывает, что в случае самостоятельного выдвижения в Сейм партия Моравецкого (которая пока существует лишь виртуально) может претендовать на 6,9% голосов, уверенно преодолевая 5-процентный избирательный барьер.

В правящей коалиции во главе с Дональдом Туском эту новость восприняли с восторгом.

"Я так люблю партию "ПиС", что хотел бы, чтобы их было хотя бы две", – шутит министр иностранных дел Польши и соратник Туска Радослав Сикорский.

Между тем раскол "ПиС" создает совершенно новую реальность, которой в польской политике не было примерно с середины 2000-х годов.

И он будет иметь далеко идущие последствия.

На первый взгляд, утрата "ПиС" статуса гегемона польских правых может укрепить позиции президента Кароля Навроцкого, что стало бы не слишком приятной новостью для Украины.

С другой стороны, вместе с Матеушем Моравецким из "ПиС" ушли наиболее проукраинские политики. В конце концов, Матеуш Моравецкий, хотя и не испытывает особых симпатий к Украине, будет вынужден защищать политику своих правительств, в том числе в отношении поддержки Киева.

Раскол в "ПиС" завершает эпоху последних двух десятилетий, когда польскую политику формировало противостояние лагерей Туска и Качиньского, а остальные политические силы были "актерами второго плана".

Отныне польская политика стала более фрагментированной и непредсказуемой.

Подробнее – в материале Юрия Панченко и Станислава Желиховского Раскол в пользу Украины: как польская "ПиС" потеряла часть депутатов и что будет дальше.