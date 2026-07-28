Президент Румунії відправив делегацію до США через інциденти з дронами РФ
Президент Румунії Нікушор Дан відправив свого радника з питань національної безпеки Маріуса Лазурку та начальника Генерального штабу оборони генерала Георгіцу Влада до Сполучених Штатів, де вони, зокрема, мають обговорити з представниками влади інциденти з російськими дронами.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Окрім інцидентів з дронами, що порушують повітряний простір Румунії, в ході візиту також планують обговорити тему безпеки в Чорному морі.
Як зазначено, представники Румунії порушать ці теми на зустрічах з представниками адміністрації Дональда Трампа та Конгресу США.
"Ці загрози нагадують нам, наскільки важливим є наше міцне партнерство у сфері безпеки зі Сполученими Штатами та наскільки ми вдячні за нього", – написав радник Маріус Лазурка в понеділок ввечері у дописі в мережі X.
Нагадаємо, 26 липня Румунія третій день поспіль збила з винищувача дрон, який порушив її повітряний простір.
Після серії випадків залітання дронів на свою територію Румунія оголосила про рішення відкликати свого посла у Росії для консультацій та вислати російського дипломата з країни.