Румунія відкликає свого посла в РФ для консультацій та вишле російського дипломата

Румунія після серії поспіль випадків залітання "Шахедів" на свою територію оголосила про рішення відкликати свого посла у Росії для консультацій, а також вишле російського дипломата.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 27 липня оголосили в МЗС Румунії.

У Міністерстві закордонних справ Румунії заявили після виклику російського посла, що висловили йому протест через три дні поспіль порушень повітряного простору країни російськими дронами і показали уламки одного з них, який офіційно ідентифікували як російський.

Уламки збитого БпЛА типу "Шахед", з Facebook МЗС Румунії

"На зустрічі румунська сторона висловила рішучий протест проти цих протиправних і безвідповідальних дій та чітко наголосила, хто відповідальний за інциденти. Наголосили, що триваючі порушення РФ повітряного простору Румунії, який є також повітряним простором НАТО і ЄС, є абсолютно неприйнятним… Росія несе виключну відповідальність за усі ці серйозні інциденти і погіршення безпекової ситуації у регіоні", – заявили в МЗС.

Окрім того, послу РФ повідомили про рішення вислати одного зі співробітників посольства.

"Румунська сторона сповістила його про те, що присутність одного з членів російської дипмісії у Бухаресті визнана неприйнятною, він має залишити територію Румунії упродовж 5 днів", – йдеться у заяві.

Окрім того, Румунія відкликає свого посла у Росії до Бухареста для консультацій.

"Румунія продовжить тісно координувати свою відповідь із союзниками й партнерами у НАТО і ЄС та рішуче налаштована вживати усіх необхідних заходів для захисту своєї національної безпеки і своїх громадян", – додали в МЗС Румунії.

Нагадаємо, 26 липня Румунія третій день поспіль збила з винищувача дрона-порушника повітряного простору.

Перше бойове застосування авіації над Румунією для збиття такого БпЛА – який, як згодом підтвердили, був апаратом типу "Шахед" – відбулось 24 липня.

Цьому передували численні інциденти, коли російські безпілотники залітали на територію Румунії і падали там, здебільшого у прикордонні над Дунаєм – під час російських атак, спрямованих на українські порти.

Найсерйозніший інцидент стався в кінці травня, коли "Шахед" долетів до прикордонного міста Галац і врізався у крайній поверх багатоповерхівки, завдавши значних руйнувань.

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