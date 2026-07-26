У Румунії розповіли деталі збиття третього за три дні дрона, що порушив її повітряний простір

Румунські пілоти F-16 збили дрон, який порушив повітряний простір Румунії 26 липня, за 5 хвилин від моменту його появи над країною.

Про це розповів виконувач обов’язків міністра оборони Раду Міруце у Facebook, передає "Європейська правда".

Збиття безпілотника румунським винищувачем F-16 відбулося о 10:13 над Чорним морем.

"Безпілотник був виявлений радарами Міністерства національної оборони за межами повітряного простору Румунії. Він увійшов до територіальних вод Румунії о 10:08, а через п'ять хвилин його було безпечно нейтралізовано над Чорним морем у територіальних водах Румунії", – сказав Міруце.

У Міноборони згодом уточнили, що безпілотник було нейтралізовано "в безпечних умовах" на відстані приблизно 12 кілометрів на північний схід від Суліни, над територіальними водами Румунії.

"Кожен такий інцидент підтверджує, що загарбницька війна Росії проти України продовжує створювати ризики за межами кордонів України. Румунія продовжуватиме рішуче захищати свій суверенітет і повітряний простір, але ці виклики мають припинитися!", – наголосив очільник румунського Міноборони.

У неділю, 26 липня президент Румунії Нікушор Дан заявив про нове збиття дрона над територією країни – це третій такий інцидент за останні три дні.

Він також нагадав, що згідно з розслідуванням, проведеним Генеральною прокуратурою, збитий у п’ятницю, 25 липня, дрон належить до типу "Шахед", який використовується Російською Федерацією у війні проти України.

МЗС Румунії викликало російського посла після того, як румунські винищувачі збили третій за останні три дні дрон, що порушив повітряний простір країни.