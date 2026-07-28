WSJ розповіло, як Трамп захоплюється Україною і її безпілотниками

Останніми тижнями президент США Дональд Трамп висловив новий оптимізм щодо України та її лідера Володимира Зеленського.

Про це виданню The Wall Street Journal розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників видання, Трамп був вражений стійкістю Зеленського, який веде бойові дії глибоко на російській території.

Ця зміна відбулася після кількох зустрічей на полях міжнародних самітів, під час яких український президент намагався завоювати прихильність Трампа, зазначили джерела, що є частиною узгодженої кампанії європейських лідерів, спрямованої на поліпшення відносин.

Трамп почав захоплюватися українською індустрією безпілотників, особливо її здатністю захищатися від тих самих безпілотників, з якими стикаються США у війні з Іраном, додали джерела.

За словами високопосадовця адміністрації президента США, Трамп любить переможців – і Зеленський, на думку глави Білого дому, дедалі більше схожий на такого.

Однак запланована на вівторок зустріч Зеленського і Трампа може стати новим випробуванням для їхніх стосунків.

Чи збережеться нова повага Трампа до Зеленського – питання відкрите, зазначає видання.

Люди, близькі до Трампа, зауважили, що його погляди іноді швидко змінюються, додавши, що господар Кремля Владімір Путін у минулому довів свою здатність ефективно доносити свою позицію до Трампа та деяких його помічників.

Представник Білого дому заявив, що президент і його команда налаштовані відігравати конструктивну роль у припиненні війни між Росією та Україною та вести переговори з обома сторонами. Трамп оптимістично налаштований щодо можливості укладення мирної угоди, додав представник.

Ще одне джерело видання зазначило, що спочатку Трамп вважав, що російські війська зможуть перемогти Україну. Але зараз, за словами людей, обізнаних з його поглядами, Трамп ставиться до Путіна менш прихильно.

Погляди Трампа на війну також формувалися за допомогою менш традиційних засобів. На нього справив враження український боксер-важковаговик Олександр Усик під час зустрічі в Овальному кабінеті минулого місяця. За словами людей, обізнаних із перебігом зустрічі, Усик сказав Трампу, що українці – це борці та переможці.

Варто зазначити, що телеканал CNN раніше повідомив, що ключовою темою зустрічі Зеленського і Трампа стане мирний процес між Україною і РФ.

Зеленський після прибуття до США заявив, що його ключовим пріоритетом є засоби проти балістичних ракет та стратегічна співпраця між країнами.