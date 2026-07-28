CNN дізнався, що стане ключовою темою на зустрічі Трампа і Зеленського

Президент США Дональд Трамп на зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським зосередяться на темі поточного мирного процесу щодо війни РФ проти України.

Про це телеканалу CNN розповів неназваний посадовець Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

За словами представника Білого дому, під час зустрічі лідери обговорять поточний мирний процес між Росією та Україною.

"Зараз саме час покласти край війні", – додав він.

Також у вівторок у Трампа запланована зустріч з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

І Нетаньягу, і Зеленський планують бути присутніми на похороні сенатора Ліндсі Грема, які відбудуться у вівторок у Вашингтоні.

Нагадаємо, сам Зеленський нещодавно говорив, що новий раунд тристоронніх перемовин у форматі Україна – США – РФ для обговорення закінчення війни має відбутися до осені.

Також ЗМІ дізнались, що усіх 100 американських сенаторів запросили на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.