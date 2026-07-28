Зеленський вже прибув до США і розповів про свій пріоритет

Президент України Володимир Зеленський вже прибув з візитом до США, де у нього, зокрема запланована зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у себе в Х.

Зеленський зазначив, що в ході візиту його ключовим пріоритетом є засоби проти балістичних ракет та стратегічна співпраця між Україною і США.

"Вже у Сполучених Штатах Америки. У графіку – зустрічі з Президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один – це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою. Мир повинен стати ближче", – підкреслив він.

Також Зеленський підтвердив, що візьме участь у похороні сенатора Ліндсі Грема, щоб вшанувати його пам'ять "від імені всієї України", а також згадати його зусилля "заради безпеки та свободи в Євроатлантиці, інших регіонах світу".

Варто зазначити, що телеканал CNN раніше повідомив, що ключовою темою зустрічі Зеленського і Трампа стане мирний процес між Україною і РФ.

Також ЗМІ дізнались, що усіх 100 американських сенаторів запросили на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.