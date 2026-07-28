WSJ рассказало, как Трамп восхищается Украиной и её беспилотниками

В последние недели президент США Дональд Трамп выразил новый оптимизм в отношении Украины и её лидера Владимира Зеленского.

Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали источники, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников издания, Трамп был впечатлен стойкостью Зеленского, который ведет боевые действия глубоко на российской территории.

Это изменение произошло после нескольких встреч в кулуарах международных саммитов, во время которых украинский президент пытался завоевать расположение Трампа, отметили источники, что является частью согласованной кампании европейских лидеров, направленной на улучшение отношений.

Трамп начал восхищаться украинской индустрией беспилотников, особенно её способностью защищаться от тех самых беспилотников, с которыми сталкиваются США в войне с Ираном, добавили источники.

По словам высокопоставленного чиновника администрации президента США, Трамп любит победителей – и Зеленский, по мнению главы Белого дома, всё больше похож на такого.

Однако запланированная на вторник встреча Зеленского и Трампа может стать новым испытанием для их отношений.

Сохранится ли новое уважение Трампа к Зеленскому – вопрос открытый, отмечает издание.

Люди, близкие к Трампу, заметили, что его взгляды иногда быстро меняются, добавив, что хозяин Кремля Владимир Путин в прошлом доказал свою способность эффективно доносить свою позицию до Трампа и некоторых его помощников.

Представитель Белого дома заявил, что президент и его команда настроены играть конструктивную роль в прекращении войны между Россией и Украиной и вести переговоры с обеими сторонами. Трамп оптимистично настроен в отношении возможности заключения мирного соглашения, добавил представитель.

Еще один источник издания отметил, что изначально Трамп считал, что российские войска смогут победить Украину. Но сейчас, по словам людей, знакомых с его взглядами, Трамп относится к Путину менее благосклонно.

Взгляды Трампа на войну также формировались с помощью менее традиционных средств. На него произвел впечатление украинский боксер-тяжеловес Александр Усик во время встречи в Овальном кабинете в прошлом месяце. По словам людей, знакомых с ходом встречи, Усик сказал Трампу, что украинцы – это борцы и победители.

Стоит отметить, что телеканал CNN ранее сообщил, что ключевой темой встречи Зеленского и Трампа станет мирный процесс между Украиной и РФ.

Зеленский по прибытии в США заявил, что его ключевым приоритетом являются средства противодействия баллистическим ракетам и стратегическое сотрудничество между странами.