Британці позитивно оцінили перший тиждень Бернема на посаді прем’єра

Нове опитування громадської думки у Великій Британії свідчить, що перший тиждень Енді Бернема на посаді нового прем’єр-міністра країни не міг би скластися краще.

Про це свідчить опитування Politico, яке провела компанія Public First, пише "Європейська правда".

Як показало опитування, виборці з усіх політичних таборів ставляться до Бернема все прихильніше, підтримують його плани щодо полегшення тягаря витрат на прожиття та вірять, що він виконає свої обіцянки.

Чистий рейтинг схвалення Бернема зріс на 17 відсоткових пунктів: з +2 наприкінці червня до +19 після його першого робочого тижня на посаді.

Таке зростання популярності спостерігається серед усіх демографічних груп та виборців, за винятком прихильників ультраправої партії Reform UK, хоча навіть її виборці дають Бернему позитивні оцінки щодо деяких ключових заходів.

Понад половина населення (54%) дивилася першу промову Бернема на сходах Даунінг-стріт після його вступу на посаду прем’єр-міністра, в якій він окреслив свої першочергові пріоритети на цій посаді – і вони дали йому схвальні відгуки.

Більшість погодилася, що він окреслив чітке бачення майбутнього країни, що він виконає свої обіцянки та що він розуміє проблеми, з якими стикаються такі люди, як вони.

Він виголосив промову без нотаток і без трибуни, і виборці схвалили його стиль спілкування: більшість зазначила, що він є хорошим оратором, а його промова змусила їх "почуватися більш оптимістично щодо майбутнього".

Ще 44% респондентів вважає, що Бернем "розуміє проблеми, з якими зіштовхуються такі люди, як я".

Що прикметно, близько 60% виборців партії Reform UK, які слухали першу промову Бернема, заявили, що вважають його "хорошим оратором".

Політичні ініціативи, запропоновані Бернемом, також були позитивно сприйняті виборцями. Опитування свідчить, що, на думку виборців, вартість життя залишається найголовнішою проблемою, з якою зіштовхується країна: 68% назвали її національним пріоритетом.

У перший тиждень свого перебування на посаді Бернем вжив заходів для полегшення фінансового навантаження на домогосподарства, знизивши ПДВ на рахунки за електроенергію та встановивши загальнонаціональний верхній ліміт на вартість проїзду в автобусах. Ці заходи отримали значну підтримку – так само як і його пропозиція щодо найбільшої програми будівництва муніципального житла з часів післявоєнного періоду.

Втім, 46% респондентів заявили, що уряд не має "переконливого плану фінансування цих заходів", тоді як лише 39% висловили протилежну думку.

Протягом останніх 15 місяців партія Найджела Фараджа Reform UK домінувала в заголовках опитувань громадської думки, а деякі прогнози вказували на те, що Лейбористська партія може зазнати нищівної поразки на наступних виборах. Втім, останніми днями кілька соціологічних служб вперше з весни 2025 року зафіксували невелику перевагу Лейбористської партії над Reform UK.

Енді Бернем у понеділок, 20 липня, офіційно замінив Кіра Стармера на посту прем’єр-міністра Великої Британії.

Напередодні Бернем оголосив про масштабну реформу освіти, яка має допомогти боротися з безробіттям серед молоді.

Детальніше про наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих.