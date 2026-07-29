Британцы положительно оценили первую неделю пребывания Бернема на посту премьера

Новый опрос общественного мнения в Великобритании показывает, что первая неделя пребывания Энди Бернема на посту нового премьер-министра страны не могла бы сложиться лучше.

Об этом свидетельствует опрос Politico, проведенный компанией Public First, пишет "Европейская правда".

Как показал опрос, избиратели из всех политических лагерей относятся к Бернему все более благосклонно, поддерживают его планы по облегчению бремени расходов на проживание и верят, что он выполнит свои обещания.

Чистый рейтинг одобрения Бернема вырос на 17 процентных пунктов: с +2 в конце июня до +19 после его первой рабочей недели на посту.

Такой рост популярности наблюдается среди всех демографических групп и избирателей, за исключением сторонников ультраправой партии Reform UK, хотя даже её избиратели дают Бернему положительные оценки в отношении некоторых ключевых мер.

Более половины населения (54%) смотрели первую речь Бернема на лестнице Даунинг-стрит после его вступления в должность премьер-министра, в которой он обозначил свои первоочередные приоритеты на этом посту – и они дали ему положительные отзывы.

Большинство согласилось, что он изложил четкое видение будущего страны, что он выполнит свои обещания и что он понимает проблемы, с которыми сталкиваются такие люди, как они.

Он выступил без заметок и без трибуны, и избиратели одобрили его стиль общения: большинство отметило, что он – хороший оратор, а его речь заставила их "с большим оптимизмом смотреть в будущее".

Еще 44% респондентов считают, что Бернем "понимает проблемы, с которыми сталкиваются такие люди, как я".

Примечательно, что около 60% избирателей партии Reform UK, слушавших первую речь Бернема, заявили, что считают его "хорошим оратором".

Политические инициативы, предложенные Бернемом, также были положительно восприняты избирателями. Опрос показывает, что, по мнению избирателей, стоимость жизни остается самой главной проблемой, с которой сталкивается страна: 68% назвали её национальным приоритетом.

В первую неделю пребывания в должности Бернем принял меры по облегчению финансовой нагрузки на домохозяйства, снизив НДС на счета за электроэнергию и установив общенациональный верхний предел на стоимость проезда в автобусах. Эти меры получили значительную поддержку – так же, как и его предложение о крупнейшей программе строительства муниципального жилья со времён послевоенного периода.

Впрочем, 46% респондентов заявили, что у правительства нет "убедительного плана финансирования этих мер", тогда как лишь 39% высказали противоположное мнение.

В течение последних 15 месяцев партия Найджела Фараджа Reform UK доминировала в заголовках опросов общественного мнения, а некоторые прогнозы указывали на то, что Лейбористская партия может потерпеть сокрушительное поражение на предстоящих выборах. Впрочем, в последние дни несколько социологических служб впервые с весны 2025 года зафиксировали небольшое преимущество Лейбористской партии над Reform UK.

Энди Бернем в понедельник, 20 июля, официально сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании.

Накануне Бернем объявил о масштабной реформе образования, которая должна помочь бороться с безработицей среди молодежи.

Подробнее о преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.