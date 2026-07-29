Повернутися з СЗЧ: як поновитися в "Азові" за лічені дні
Новини — Середа, 29 липня 2026, 15:59 — PROMOTED
Повномасштабна війна підсвітила багато переваг і недоліків у питаннях захисту країни. Оборонна промисловість набирає обертів, українські розробки вже мають перші значні успіхи.
Для того аби армія комплексно розвивалась, спершу необхідно визнати проблеми та шукати способи їхнього вирішення. Одне з подібних нелегких питань – це повернення з СЗЧ. Як відновити довіру та пройти шлях поновлення в лавах "Азову"?
Як повернутися на службу за допомогою смартфона?
Ініціатива, про яку буде йти мова, – свіже рішення від Міноборони. Наразі це найкоротший шлях для військових, що вчинили самовільне залишення частини і готові добровільно повернутися.
Процедура вимагає лише наявність телефону зі встановленим застосунком "Армія+". Також варто заздалегідь звʼязатися з рекрутинговим центром і отримати рекомендаційний лист від підрозділу, до якого ви прямуєте. Це обов'язковий етап для поновлення в лавах Національної Гвардії України.
Покроковий алгоритм повернення із СЗЧ
- Заповніть анкету на сайті azov.army;
- дочекайтеся дзвінка із рекрутингового центру;
- поспілкуйтеся з представниками "Азову" і отримайте погодження;
- встановіть застосунок "Армія+" та подайте рапорт, прикріпіть усі необхідні документи;
- прямуйте до нового місця служби після отримання відповідного наказу в додатку.
Важливо памʼятати, що цей спосіб актуальний лише для військових, які вчинили СЗЧ перебуваючи в лавах НГУ. Також є часові обмеження для прийняття рішення. Повернутися за спрощеним алгоритмом можна до 20 вересня 2026 року за умови, що СЗЧ було скоєне до 12 червня 2026 року.
Бригади 1-го корпусу НГУ "Азов": куди йти?
Добровільно повернутися із СЗЧ можна лише до бойових підрозділів. За умовами ініціативи про спрощене поновлення, військові обирають самостійно частину із поданого переліку бригад:
- "Буревій";
- "Азов";
- "Червона Калина";
- "Кара-Даг";
- "Любарт".
Ставлення командирів і побратимів
Безперечно, СЗЧ – це серйозне правопорушення, що не толерується у корпусі. Але побудувати міцні стосунки і відновити авторитет може кожен військовий, який вирішив повернутися.
"Азов" дотримується своїх поглядів про братерство, повагу й людяність, тому тут важливий не сам факт вчинення СЗЧ. А його передумови, причини і добровільне повернення.
Під час розмови з потенційним командиром щиро розкажіть що передувало такому рішенню. Поділіться очікуваннями від служби. Розкажіть про свої навички, вміння і професійні вподобання. Дозвольте підібрати для вас найкращу посаду і колектив, де ви зможете по-справжньому проявитися.
"Азов" приймає тих, хто готовий визнавати помилки і вдосконалюватися. Повертайся туди, де чекають!