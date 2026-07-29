Повномасштабна війна підсвітила багато переваг і недоліків у питаннях захисту країни. Оборонна промисловість набирає обертів, українські розробки вже мають перші значні успіхи.

Для того аби армія комплексно розвивалась, спершу необхідно визнати проблеми та шукати способи їхнього вирішення. Одне з подібних нелегких питань – це повернення з СЗЧ. Як відновити довіру та пройти шлях поновлення в лавах "Азову"?

Як повернутися на службу за допомогою смартфона?

Ініціатива, про яку буде йти мова, – свіже рішення від Міноборони. Наразі це найкоротший шлях для військових, що вчинили самовільне залишення частини і готові добровільно повернутися.

Процедура вимагає лише наявність телефону зі встановленим застосунком "Армія+". Також варто заздалегідь звʼязатися з рекрутинговим центром і отримати рекомендаційний лист від підрозділу, до якого ви прямуєте. Це обов'язковий етап для поновлення в лавах Національної Гвардії України.

Покроковий алгоритм повернення із СЗЧ

Заповніть анкету на сайті azov.army; дочекайтеся дзвінка із рекрутингового центру; поспілкуйтеся з представниками "Азову" і отримайте погодження; встановіть застосунок "Армія+" та подайте рапорт, прикріпіть усі необхідні документи; прямуйте до нового місця служби після отримання відповідного наказу в додатку.

Важливо памʼятати, що цей спосіб актуальний лише для військових, які вчинили СЗЧ перебуваючи в лавах НГУ. Також є часові обмеження для прийняття рішення. Повернутися за спрощеним алгоритмом можна до 20 вересня 2026 року за умови, що СЗЧ було скоєне до 12 червня 2026 року.

Бригади 1-го корпусу НГУ "Азов": куди йти?

Добровільно повернутися із СЗЧ можна лише до бойових підрозділів. За умовами ініціативи про спрощене поновлення, військові обирають самостійно частину із поданого переліку бригад:

"Буревій";

"Азов";

"Червона Калина";

"Кара-Даг";

"Любарт".

Ставлення командирів і побратимів

Безперечно, СЗЧ – це серйозне правопорушення, що не толерується у корпусі. Але побудувати міцні стосунки і відновити авторитет може кожен військовий, який вирішив повернутися.

"Азов" дотримується своїх поглядів про братерство, повагу й людяність, тому тут важливий не сам факт вчинення СЗЧ. А його передумови, причини і добровільне повернення.

Під час розмови з потенційним командиром щиро розкажіть що передувало такому рішенню. Поділіться очікуваннями від служби. Розкажіть про свої навички, вміння і професійні вподобання. Дозвольте підібрати для вас найкращу посаду і колектив, де ви зможете по-справжньому проявитися.

"Азов" приймає тих, хто готовий визнавати помилки і вдосконалюватися. Повертайся туди, де чекають!