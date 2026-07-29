Зеленський попросив у Трампа екстрені ракети для Patriot через російські атаки

Президент України Володимир Зеленський звернувся до свого американського візаві Дональда Трампа з проханням надати в екстреному порядку пакет перехоплювачів до системи ППО Patriot.

Про це він сказав у інтерв’ю Axios, передає "Європейська правда".

Президент України заявив, що, на його думку, очільник Кремля Владімір Путін рухається в напрямку подальшої ескалації й може навіть спробувати спровокувати інші країни регіону, щоб отримати "простішу перемогу, яку можна буде "продати" своїй аудиторії".

Він зазначив, що під час зустрічі у вівторок, 28 липня, Трамп погодився прискорити видачу ліцензій на виробництво Patriot.

Втім, навіть якщо Україна отримає ліцензії, на виробництво великої кількості ракет-перехоплювачів знадобиться від одного до п’яти років.

Зеленський наголосив, що такі терміни неприйнятні та зазначив, що прагне отримати 300 таких ракет до зими.

Він сказав, що Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але також чітко дав зрозуміти, що це складно через потребу в ракетах-перехоплювачах у війні з Іраном.

Зеленський зазначив, що Росія використовує від 30 до 40 балістичних ракет під час кожного масованого удару по Україні. Щомісяця вона здійснює від трьох до п’яти таких атак.

Він наголосив, що Україна готова поділитися будь-якими військовими технологіями чи експертизою, яких потребують США, аби отримати ракети-перехоплювачі до Patriot.

"Це буде швидше й дешевше", – сказав він.

Зеленський зазначив, що зміна динаміки війни сприяла покращенню його особистого та загального авторитету України в очах Трампа.

"Наші стосунки стали набагато кращими та конструктивнішими. Вони вже не такі емоційні, як раніше. І я вважаю, що це добре, що вони покращилися", – додав український президент.

Зеленський розповів, що на зустрічі у Білому домі з президентом США обговорив ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та "деякі інші ідеї, які можуть допомогти".

Зустріч лідерів України і США відбувалась за зачиненими дверима, без представників медіа. Президенти не робили публічних заяв. Зеленський провів у Білому домі понад годину.

За даними ЗМІ, президенти обговорювали дипломатичні зусилля щодо завершення війни та можливий візит спецпредставників Трампа до Києва.