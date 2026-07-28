Зеленський повідомив про "хорошу зустріч" з Трампом і розкрив деталі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі у Білому домі з президентом США обговорив ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та "деякі інші ідеї, які можуть допомогти".

Про це глава держави повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

фото з соцмереж зеленського

Зеленський зазначив, що зустріч була "хороша".

"Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру. Передусім висловив президенту Трампу наші співчуття у зв’язку зі смертю Ліндсі Грема. Він був справжнім другом України", – написав президент.

За його словами, вони обговорили з президентом "ліцензії на виробництво перехоплювачів для "Петріотів" та деякі інші ідеї, які можуть допомогти".

"Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації. Вдячний Сполученим Штатам за міцну підтримку", – написав Зеленський.

Зустріч лідерів України і США відбувалась за зачиненими дверима, без представників медіа. Президенти не робили публічних заяв. Зеленський провів у Білому домі понад годину.

Раніше Зеленський зазначив, що в ході візиту його ключовим пріоритетом є засоби проти балістичних ракет та стратегічна співпраця між Україною і США.