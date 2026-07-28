Журналісти дізнались, що обговорювали Трамп та Зеленський на зустрічі у Вашингтоні

Президенти Сполучених Штатів та України Дональд Трамп та Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні 28 липня обговорювали дипломатичні зусилля щодо завершення війни та можливий візит спецпредставників Трампа до Києва.

Про це повідомила редакторка американського телеканалу Newsmax Нана Саджая на платформі X.

Джерело, залучене до зустрічі Трампа та Зеленського, назвало її "дуже практичною".

За даними журналістів, президенти обговорювали рішення для завершення війни та видачу ліцензій на виробництво американської зброї як довгострокову мету. Також йшлося про запрошення спецпредставників американського президента Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва, щоб "надати новий імпульс дипломатичним зусиллям".

Агентство "РБК-Україна" з посиланням на поінформованого співрозмовника повідомило, що зустріч була "дуже позитивною". Джерело оцінило розмову президентів на "не менше ніж 8 із 10".

Співрозмовник агентства додав, що візит Віткоффа та Кушнера до Києва потенційно може відбутися в найближчі кілька тижнів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на зустрічі у Білому домі з президентом США обговорив ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та "деякі інші ідеї, які можуть допомогти".

Зустріч лідерів України і США відбувалась за зачиненими дверима, без представників медіа. Президенти не робили публічних заяв. Зеленський провів у Білому домі понад годину.

Раніше Зеленський зазначив, що в ході візиту його ключовим пріоритетом є засоби проти балістичних ракет та стратегічна співпраця між Україною і США.