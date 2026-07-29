Зеленский попросил Трампа срочно предоставить ракеты для Patriot из-за атак РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой в экстренном порядке предоставить пакет ракет-перехватчиков для системы ПВО Patriot.

Об этом он заявил в интервью Axios, передает "Европейская правда".

Президент Украины заявил, что, по его мнению, глава Кремля Владимир Путин движется в направлении дальнейшей эскалации и может даже попытаться спровоцировать другие страны региона, чтобы одержать "более легкую победу, которую можно будет "продать" своей аудитории".

Он отметил, что во время встречи во вторник, 28 июля, Трамп согласился ускорить выдачу лицензий на производство Patriot.

Впрочем, даже если Украина получит лицензии, на производство большого количества ракет-перехватчиков уйдет от одного до пяти лет.

Зеленский подчеркнул, что такие сроки неприемлемы, и отметил, что стремится получить 300 таких ракет к зиме.

Он сказал, что Трамп пообещал попытаться помочь, но также четко дал понять, что это сложно из-за потребности в ракетах-перехватчиках в войне с Ираном.

Зеленский отметил, что Россия использует от 30 до 40 баллистических ракет во время каждого массированного удара по Украине. Ежемесячно она совершает от трёх до пяти таких атак.

Он подчеркнул, что Украина готова поделиться любыми военными технологиями или экспертизой, в которых нуждаются США, чтобы получить ракеты-перехватчики для системы Patriot.

"Это будет быстрее и дешевле", – сказал он.

Зеленский отметил, что изменение динамики войны способствовало укреплению его личного и общего авторитета Украины в глазах Трампа.

"Наши отношения стали намного лучше и конструктивнее. Они уже не такие эмоциональные, как раньше. И я считаю, что это хорошо, что они улучшились", – добавил украинский президент.

Зеленский рассказал, что на встрече в Белом доме с президентом США обсудил лицензии на производство перехватчиков для Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".

Встреча лидеров Украины и США проходила за закрытыми дверями, без представителей СМИ. Президенты не делали публичных заявлений. Зеленский провел в Белом доме более часа.

По данным СМИ, президенты обсуждали дипломатические усилия по прекращению войны и возможный визит спецпредставителей Трампа в Киев.