Зеленський провів зустріч з Трампом у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський залишив Білий дім, де у нього відбулась двостороння зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

"Зеленський залишив Білий дім", – повідомило агентство, додавши, що президент України перебував усередині трохи більше за годину.

Зустріч лідерів України і США відбувалась за зачиненими дверима, без представників медіа. Президенти не робили публічних заяв.

Раніше Зеленський зазначив, що в ході візиту його ключовим пріоритетом є засоби проти балістичних ракет та стратегічна співпраця між Україною і США.

Речник президента Сергій Никифоров повідомляв, що після переговорів з Трампом, о 18:00 за Києвом, у Зеленського запланована зустріч з фінським президентом Александром Стуббом.

О 19:30 з Києвом президент візьме участь у Національній церемонії прощання з покійним сенатором Ліндсі Гремом. О 01:00 за Києвом відбудеться зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту Ліндсі Грема про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами.

У вівторок двопартійна група сенаторів США оголосила про досягнення домовленості щодо довгоочікуваного законопроєкту, який дозволить Трампу запровадити додаткові обмеження проти основних покупців російських енергоресурсів, а також Ірану.