Туск розповів, що обговорював із Зеленським у Любліні

Президент України Володимир Зеленський поінформував прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про свій візит до Вашингтона.

Про це Туск написав у мережі X, передає "Європейська правда".

Глава польського уряду та український президент зустрілися у Любліні у середу, коли Зеленський повертався до України зі свого візиту до США. Там він зустрічався з американським лідером Дональдом Трампом та сенаторами.

Зеленський поінформував Туска про перебіг переговорів у Вашингтоні.

Окрім того, за словами прем’єра Польщі, вони обговорили питання польських інвестицій в Україну, співпрацю у сфері протиракетної оборони та підтримку Києва в боротьбі з російським агресором.

За даними польських ЗМІ, зустріч Туска та Зеленського тривала близько години. За її підсумками лідери не виходили на пресконференцію.

Слід зазначити, що це перший візит українського президента до Польщі після конфлікту Києвом і Варшавою, який спалахнув через присвоєння Зеленським військовому підрозділу імені героїв УПА.

На тлі загострення відносин між країнами у Польщі також почастішали акти агресії проти українців.

Президент України відвідав Люблін після того, як перебував з візитом у США, де взяв участь у похороні сенатора Ліндсі Грема, а також провів зустріч з президентом Дональдом Трампом.

Зеленський розповів, що на зустрічі у Білому домі з президентом США обговорив ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та "деякі інші ідеї, які можуть допомогти".

За даними ЗМІ, президенти України та США обговорювали дипломатичні зусилля щодо завершення війни та можливий візит спецпредставників Трампа до Києва.