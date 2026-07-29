Зеленский обсудил защиту от баллистики и энергетическую поддержку с премьер-министром Норвегии

Президент Владимир Зеленский в среду, 29 июля, провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram, передает "Европейская правда".

Украинский президент проинформировал главу норвежского правительства о результатах своего визита в Вашингтон во вторник, 28 июля. По его итогам Зеленский заявил о "дипломатическом прогрессе", а также напомнил о приоритетах Украины.

"Очень рассчитываем на практические результаты, и защита от баллистических ракет – это первый приоритет, ежедневная необходимость. Ракеты для "пэтриотовt" и наши совместные производства – это то, что спасает жизни людей. Важно, чтобы был этот антибаллистический позитив с Америкой", – написал он.

Зеленский и Стере также обсудили возможности подтолкнуть Россию к дипломатии и энергетическую поддержку Украины со стороны Норвегии.

Лидеры согласовали график встреч, сообщил украинский президент.

В среду, 29 июля, Зеленский встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Люблине. В ходе встречи президент поднял вопрос о вызовах в сфере безопасности для граждан Украины, проживающих в Польше.

По словам премьер-министра Польши, на встрече в Люблине с украинским президентом они обсудили вопросы польских инвестиций в Украину, сотрудничества в сфере противоракетной обороны и поддержки Киева в борьбе с российским агрессором.

Зеленский и Туск встретились впервые с момента обострения украинско-польских отношений, которое началось после решения украинского президента присвоить одному из подразделений название в честь героев УПА.