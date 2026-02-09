На повторних виборах у Республіці Сербській переміг соратник сепаратиста Додіка

Часткові повторні вибори у Республіці Сербській, ентитеті у складі Боснії і Герцеговини, підтвердили перемогу Сініші Карана – давнього соратника Мілорада Додіка.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами Reuters i Klix.ba.

Повторне голосування на виборах президента ентитету у частині округів завершилося остаточною перемогою Карана з 50,54% голосів і 48,9% у його опонента Бранко Блануші від Сербської демократичної партії.

Відрив від опозиційного кандидата – лише 10 тисяч голосів, або близько 2% – виявився приблизно таким же, як за підсумками першого голосування у листопаді.

Тоді Каран отримав 50,39% голосів, а Бранко Блануша – 48,22%. Але через суттєві проблеми у деяких округах було ухвалене рішення про повторне голосування на 136 виборчих дільницях у 17 округах, де голосують близько 85 тисяч виборців. У цих районах партія Додіка SNSD традиційно мала високу підтримку, тож було очікувано, що опозиції буде непросто змінити результат на свою користь.

Водночас у цих результатах вбачають сигнал, що партія Мілорада Додіка вже не має настільки однозначної підтримки, як раніше, коли у цих округах здобували перемогу з більш переконливим відривом.

Каденція Карана триватиме лише до жовтня, коли мають відбутися загальні вибори.

Листопадові вибори у Республіці Сербській були скликані після того, як попереднього президента ентитету Мілорада Додіка рішенням Суду БіГ відсторонили й заборонили йому займатися політикою упродовж шести років.

