Глава МИД Боснии о евроинтеграции Украины: они даже не контролируют всю свою территорию

Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Элмедин Конакович подверг сомнению тезис о том, что Украина продвигается в евроинтеграционных реформах быстрее, чем страны Западных Балкан, напомнив о полномасштабной войне с РФ.

Об этом он заявил в интервью словацкому изданию Aktuality, пишет "Европейская правда".

Министр комментировал проблемы в процессе вступления Боснии и Герцеговины в Европейский Союз, когда журналист поинтересовался его позицией по поводу того, что ЕС считает прогресс Украины на этом пути более существенным, чем прогресс стран Западных Балкан.

На это Конакович заявил, что Киев "даже не контролирует всю свою территорию".

"Поэтому я не считаю, что речь идет о подходе, основанном исключительно на заслугах, о котором говорит Европейский Союз. Конечно, мы знаем, почему. Украина сталкивается с жестокой российской агрессией", – продолжил глава МИД.

После этого он привёл аналогию с парламентом Боснии и Герцеговины, в который входят представители Республики Сербской, способные блокировать шаги правительства по евроинтеграции.

"Представьте себе, что представители Донбасса в украинском парламенте имели бы право вето, подобное тому, которое имеют представители Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. При этом они полностью находятся под контролем Владимира Путина и блокируют все, что могло бы приблизить страну к Европейскому Союзу", – сказал министр.

Поэтому, по словам Конаковича, он не считает правильными сигналы со стороны Брюсселя о том, что Украина продвигается к членству быстрее, чем западнобалканские страны.

"Я не считаю правильным посылать сигнал о том, что Украина продвинется быстрее, поскольку находится в состоянии войны и не контролирует всю свою территорию, в то время как нам приходится ждать, потому что Европейский Союз настаивает на меритократическом (основанном на заслугах – ред.) подходе, хотя Путин через своих людей блокирует принятие решений в парламенте", – пояснил он.

В этом контексте чиновник также упомянул о Молдове, которая, по его словам, находится "на грани конфликта с Россией", что может вызвать потенциальные проблемы в её евроинтеграции.

Боснийский министр подытожил, что Европейский Союз должен "продемонстрировать настоящее лидерство" в вопросе вступления в блок стран Западных Балкан, в частности Боснии и Герцеговины.

Напомним, в феврале в Республике Сербской, одном из энтитетов в составе Боснии и Герцеговины, на повторных президентских выборах победу одержал Синиша Каран – давний соратник пророссийского экс-президента Милорада Додика.

В декабре 2022 года Босния и Герцеговина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз, а в 2024 году – начала официальные переговоры.

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