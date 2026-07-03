У МЗС підтвердили, що Сибіга прибуде у Варшаву на зустріч із Сікорським

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у п’ятницю перебуватиме з візитом у Варшаві, де зустрінеться зі своїм польським колегою Радославом Сікорським.

Про це у коментарі журналістам розповів речник українського МЗС Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив представник українського зовнішньополітичного відомства, Сибіга відвідає польську столицю, повертаючись до України після візиту до Японії.

"Міністр повертається в Україну після візиту до Японії – дорогою додому проведе сьогодні зустріч з польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві", – поінформував Тихий.

Раніше про візит Сибіги до Варшави і його зустріч із Сікорським писали польські ЗМІ.

Візит відбувається на тлі загострення в українсько-польських відносинах після того, як президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди на тлі суперечки щодо українського військового підрозділу, названого на честь героїв УПА.

Раніше ЗМІ повідомили, що Навроцький може обмежити контакти з українським колегою Володимиром Зеленським на тлі загострення напруженості в українсько-польських відносинах.

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