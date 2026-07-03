В МИД подтвердили, что Сибига прибудет в Варшаву на встречу с Сикорским
Министр иностранных дел Андрей Сибига в пятницу посетит Варшаву, где встретится со своим польским коллегой Радославом Сикорским.
Об этом в комментарии журналистам рассказал пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий, сообщает "Европейская правда".
Как отметил представитель украинского внешнеполитического ведомства, Сибига посетит польскую столицу, возвращаясь в Украину после визита в Японию.
"Министр возвращается в Украину после визита в Японию – по пути домой сегодня проведет встречу с польским коллегой Радославом Сикорским в Варшаве", – сообщил Тихий.
Ранее о визите Сибиги в Варшаву и его встрече с Сикорским писали польские СМИ.
Визит проходит на фоне обострения украинско-польских отношений после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды из-за спора вокруг украинского воинского подразделения, названного в честь героев УПА.
Ранее СМИ сообщили, что Навроцкий может ограничить контакты с украинским коллегой Владимиром Зеленским на фоне обострения напряженности в украинско-польских отношениях.
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