В МИД подтвердили, что Сибига прибудет в Варшаву на встречу с Сикорским

Министр иностранных дел Андрей Сибига в пятницу посетит Варшаву, где встретится со своим польским коллегой Радославом Сикорским.

Об этом в комментарии журналистам рассказал пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий, сообщает "Европейская правда".

Как отметил представитель украинского внешнеполитического ведомства, Сибига посетит польскую столицу, возвращаясь в Украину после визита в Японию.

"Министр возвращается в Украину после визита в Японию – по пути домой сегодня проведет встречу с польским коллегой Радославом Сикорским в Варшаве", – сообщил Тихий.

Ранее о визите Сибиги в Варшаву и его встрече с Сикорским писали польские СМИ.

Визит проходит на фоне обострения украинско-польских отношений после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды из-за спора вокруг украинского воинского подразделения, названного в честь героев УПА.

Ранее СМИ сообщили, что Навроцкий может ограничить контакты с украинским коллегой Владимиром Зеленским на фоне обострения напряженности в украинско-польских отношениях.

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