Польські ЗМІ дізналися, коли Сибіга відвідає Варшаву для зустрічі з Сікорським

Згідно з інформацією Polsat News, міністри закордонних справ Польщі та України, Радослав Сікорський та Андрій Сибіга, зустрінуться у п’ятницю.

Цю інформацію телеканал підтвердив у МЗС Польщі, передає "Європейська правда".

Зустріч відбудеться у Варшаві.

Темами переговорів стануть, зокрема, польсько-українські відносини та ситуація на фронті.

Зустріч обох політиків відбудеться на тлі триваючих напружень між Варшавою та Києвом, які розпочалися з рішення Володимира Зеленського про присвоєння спецпідрозділу ССО імені Героїв УПА.

Напередодні польське видання WP повідомило, що після ухвалення в середу Верховною Радою України закону про Національний пантеон глава МЗС Андрій Сибіга має прибути до Варшави з компромісною пропозицією. Коли саме має відбутися візит не повідомлялося.

За інформацією, у Варшаві Сибіга повідомить про пропозицію включити до Пантеону Марка Безручка, генерала армії Української Народної Республіки.

Верховна Рада на засіданні у середу, 1 липня, підтримала створення Українського національного пантеону.

За даними ЗМІ, уряд Польщі не планує різкої реакції у відповідь на заяву Зеленського про створення Українського національного пантеону: Варшава очікує остаточного оформлення проєкту та оголошення імен тих, кого українці вирішать вшанувати.

Коментуючи схвалення Верховною Радою закону про Нацпантеон, глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький заявив, що Україна має суверенітет і свободу прийняття рішення, але є питання, чи ці рішення правильні.