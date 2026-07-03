Посол: Україна та Німеччина обговорюють механізми повернення чоловіків мобілізаційного віку

Україна та Німеччина в межах спільної робочої групи обговорюють механізми повернення українців мобілізаційного віку.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів посол України в Німеччині Олексій Макеєв, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив дипломат, одним з ключових інструментів взаємодії з українською громадою стали центри Unity Hub.

"Ми вдячні німцям, що вони допомогли розвинути ідею створення центрів для українців – Unity Hub. Перший уже відкритий у центрі Берліна і поступово наповнюється діяльністю. Я, наприклад, особисто завітав туди в перші дні роботи. Там були представники Пенсійного фонду, до яких одразу вишикувалися черги українських пенсіонерів із конкретними запитаннями", – сказав посол.

Макеєв пояснив, що робота з координації повернення українців має дві складові.

"Перша – це Unity Hub, тобто робота нашої держави з українською громадою, коли ми роз'яснюємо, які існують можливості. Друга – зрозуміти, у який спосіб ми можемо сприяти поверненню спільно з німцями. Тому між українськими й німецькими відомствами створено робочу групу, де здійснюється обмін інформацією", – зазначив він.

Коментуючи питання повернення чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно залишили Україну, дипломат підтвердив, що відповідні механізми вже опрацьовуються.

"Я поки що не буду розкривати ці механізми. Вони якраз обговорюються в рамках роботи цієї робочої групи", – заявив Макеєв.

Як повідомляла "Європейська правда", 26 червня Європейська комісія оприлюднила свою пропозицію щодо продовження Директиви про тимчасовий захист для українців, які рятуються від війни в ЄС, ще на рік.

ЄС пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, виняток становитимуть ті, хто втікає від служби в українському війську.

Європейський Союз планує ухвалити рішення щодо статусу українських біженців у липні 2026 року; якщо ж це не вдасться – то в вересні.

Детальніше читайте у статті: Ухилянтам тут більше не раді: як ЄС змінює правила прихистку для українців