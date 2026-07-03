Посол: Украина и Германия обсуждают механизмы возвращения мужчин призывного возраста

Украина и Германия в рамках совместной рабочей группы обсуждают механизмы возвращения украинцев призывного возраста.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает "Европейская правда".

Как отметил дипломат, одним из ключевых инструментов взаимодействия с украинской общиной стали центры Unity Hub.

"Мы благодарны немцам за то, что они помогли развить идею создания центров для украинцев – Unity Hub. Первый уже открыт в центре Берлина и постепенно наполняется жизнью. Я, например, лично побывал там в первые дни работы. Там были представители Пенсионного фонда, к которым сразу выстроились очереди украинских пенсионеров с конкретными вопросами", – сказал посол.

Макеев пояснил, что работа по координации возвращения украинцев состоит из двух составляющих.

"Первая – это Unity Hub, то есть работа нашего государства с украинской общиной, когда мы разъясняем, какие существуют возможности. Вторая – понять, каким образом мы можем содействовать возвращению совместно с немцами. Поэтому между украинскими и немецкими ведомствами создана рабочая группа, в рамках которой осуществляется обмен информацией", – отметил он.

Комментируя вопрос о возвращении мужчин мобилизационного возраста, незаконно покинувших Украину, дипломат подтвердил, что соответствующие механизмы уже прорабатываются.

"Я пока не буду раскрывать эти механизмы. Они как раз обсуждаются в рамках работы этой рабочей группы", – заявил Макеев.

Как сообщала "Европейская правда", 26 июня Европейская комиссия обнародовала свое предложение о продлении Директивы о временной защите для украинцев, спасающихся от войны в ЕС, еще на год.

ЕС предлагает продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года, исключение составят те, кто уклоняется от службы в украинской армии.

Европейский Союз планирует принять решение о статусе украинских беженцев в июле 2026 года; если же это не удастся – то в сентябре.

Подробнее читайте в статье: Уклонистам здесь больше не рады: как ЕС меняет правила предоставления убежища для украинцев