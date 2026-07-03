Украинку, подозреваемую в покушении на бизнесмена в Монако, объявили в розыск Интерпола

Главная подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако – якобы украинка Анастасия Березовская, которую объявили в розыск Интерпола.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают ряд французских СМИ, в том числе Le Figaro и Nice-Matin.

3 июля Интерпол опубликовал информацию о розыске 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской как подозреваемой в установке взрывчатки, в результате чего в Монако получили тяжелые ранения подпадающий под санкции украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его близкие.

В "красной" карточке добавлены две фотографии женщины. Указано, что она – гражданка Украины, владеет немецким, а разыскивается за покушение на убийство путем применения взрывного устройства в общественном месте в рамках организованной преступной группы.

По данным СМИ, следователи вышли на неё благодаря видео с камер наблюдения, а также указанию свидетеля, который пересекался с ней до инцидента. Видео с камер подтверждают, что женщина находилась в Монако в течение многих дней и изучала местность – в том числе и на автомобиле. Le Figaro писало, что она якобы проживает в Германии.

Французские власти 2 июля якобы получили кадры с Березовской с того дня, когда она пришла взять арендованный автомобиль – под другим именем.

На пресс-конференции днем 3 июля из прокуратуры Монако объявили, что следователям понадобилось 48 часов для идентификации подозреваемой.

Заместитель прокурора Морган Раймонд заявил, что подозреваемая "действовала не в одиночку".

Он сообщил, что на днях задержали еще двух подозреваемых мужчин, но впоследствии их отпустили, поскольку конкретных доказательств их возможной причастности не нашлось.

Ранее неофициально сообщалось, что следствие в Монако допускает причастность Службы безопасности Украины к взрыву.

Напомним, 29 июня около 21:00 в результате взрыва в Монако пострадали три человека, двое из которых получили очень тяжелые ранения. По данным СМИ, речь идет о подпадающем под санкции украинском бизнесмене Ермолаеве и его близких, однако официально прокуратура Монако до сих пор не подтверждает их личности.

Вадим Ермолаев – бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков города. Ранее он регулярно входил в список 100 самых богатых людей Украины по версии Forbes. В 2019 году он отказался от украинского гражданства в пользу паспорта Кипра.

Ермолаев был одним из фигурантов расследования "УП" "Батальон Монако" об украинских бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время полномасштабной войны поселились на Лазурном побережье.