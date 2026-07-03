ЗМІ: проєкт бюджету Німеччини з 11,6 млрд євро для України передбачає рекордні запозичення

Німеччина в рамках ухвалення наступного бюджету, де закладено 11,6 млрд євро для України, планує збільшити обсяг запозичень у 2027 році до понад 203 мільярдів євро: це суттєвіше зростання, ніж прогнозувалося раніше.

Про це свідчить проєкт бюджету, з яким ознайомилося агентство Reuters у п'ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Обсяг запозичень зріс порівняно зі 196,5 млрд євро, прогнозованими у квітні, і значно перевищує 50,5 млрд євро у 2024 році за попереднього уряду – до того, як минулоріч Німеччина відмовилася від десятиліть фіскального консерватизму, аби оживити свою економіку.

Проєкт бюджету ґрунтується на припущенні, що конфлікт на Близькому Сході вщухне протягом літа. Водночас він містить попередження: якщо робота Ормузької протоки або нафтовидобувні потужності залишатимуться порушеними довше, це матиме далекосяжні наслідки для німецької економіки.

Проєкт бюджету на 2027 рік, який є частиною середньострокової фінансової програми до 2030 року, передбачає загальні витрати у розмірі 555,4 млрд євро, що перевищує затверджені у квітні 543,3 млрд євро.

Загальний обсяг інвестицій складе 117,5 млрд євро – майже на 40 мільярдів євро більше, ніж планувалося спочатку. Це зростання відбулося після схвалення фонду інфраструктури на 500 мільярдів євро та зміни правил, яка дозволяє виключати оборонні витрати з лімітів державного боргу.

Спеціальний інфраструктурний та кліматичний фонд Німеччини зосередиться переважно на транспорті, цифровізації та інфраструктурі лікарень. Це підкреслює сфери, де Берлін бачить найбільш нагальну потребу в модернізації після років недофінансування.

Базові витрати на оборону в основному бюджеті мають зрости до 109 млрд євро у 2027 році порівняно з 82 млрд євро у 2026 році. З урахуванням 11,6 млрд євро коштів для України та 9,4 млрд євро на інші витрати, пов'язані з безпекою, оборонні витрати зростуть до 130,1 млрд євро.

Схвалення першого проєкту Кабінетом міністрів очікується в понеділок, коли бюджет буде представлено офіційно. Після літніх канікул, у вересні, в парламенті розпочнуться бюджетні дискусії, а остаточне затвердження очікується до кінця року.

Нагадаємо, за даними Reuters Німеччина вимагає скоротити на 400 млрд євро запропонований Європейською комісією бюджет у розмірі 2 трлн євро на 2028–2034 роки.

Берлін стверджує, що навіть із запропонованим скороченням на 400 млрд євро загальна сума бюджету буде на 27% більша за поточну, що збільшить щорічний внесок Німеччини до понад 50 млрд євро.