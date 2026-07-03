СМИ: проект бюджета Германии с 11,6 млрд евро для Украины предполагает рекордные заимствования

Германия в рамках принятия следующего бюджета, в котором заложено 11,6 млрд евро для Украины, планирует увеличить объем заимствований в 2027 году до более чем 203 миллиардов евро: это более значительный рост, чем прогнозировалось ранее.

Об этом свидетельствует проект бюджета, с которым ознакомилось агентство Reuters в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Объем заимствований вырос по сравнению с 196,5 млрд евро, прогнозируемыми в апреле, и значительно превышает 50,5 млрд евро в 2024 году при предыдущем правительстве – до того, как в прошлом году Германия отказалась от десятилетий фискального консерватизма, чтобы оживить свою экономику.

Проект бюджета основан на предположении, что конфликт на Ближнем Востоке утихнет в течение лета. В то же время он содержит предупреждение: если работа Ормузского пролива или нефтедобывающие мощности будут оставаться нарушенными дольше, это будет иметь далеко идущие последствия для немецкой экономики.

Проект бюджета на 2027 год, являющийся частью среднесрочной финансовой программы до 2030 года, предусматривает общие расходы в размере 555,4 млрд евро, что превышает утвержденные в апреле 543,3 млрд евро.

Общий объем инвестиций составит 117,5 млрд евро – почти на 40 миллиардов евро больше, чем планировалось изначально. Этот рост произошел после одобрения инфраструктурного фонда на 500 миллиардов евро и изменения правил, позволяющего исключать оборонные расходы из лимитов государственного долга.

Специальный инфраструктурный и климатический фонд Германии сосредоточится преимущественно на транспорте, цифровизации и инфраструктуре больниц. Это подчеркивает сферы, в которых Берлин видит наиболее насущную потребность в модернизации после многих лет недофинансирования.

Базовые расходы на оборону в основном бюджете должны вырасти до 109 млрд евро в 2027 году по сравнению с 82 млрд евро в 2026 году. С учетом 11,6 млрд евро средств для Украины и 9,4 млрд евро на другие расходы, связанные с безопасностью, оборонные расходы вырастут до 130,1 млрд евро.

Утверждение первого проекта Кабинетом министров ожидается в понедельник, когда бюджет будет представлен официально. После летних каникул, в сентябре, в парламенте начнутся бюджетные дискуссии, а окончательное утверждение ожидается до конца года.

Напомним, по данным Reuters, Германия требует сократить на 400 млрд евро предложенный Европейской комиссией бюджет в размере 2 трлн евро на 2028–2034 годы.

Берлин утверждает, что даже с предложенным сокращением на 400 млрд евро общая сумма бюджета будет на 27% больше текущей, что увеличит ежегодный взнос Германии до более чем 50 млрд евро.