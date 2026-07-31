Трамп объяснил, почему сомневается в разрешении Украине производить ракеты для Patriot

Американский президент Дональд Трамп, комментируя возможность предоставления Украине разрешения на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, заявил, что США "должны быть очень осторожными" в этом вопросе.

Об этом он сказал во время открытого заседания своего кабинета, сообщает "Европейская правда".

Трамп повторил, что еще не принял окончательного решения о том, предоставлять ли Украине лицензии на производство ракет для Patriot.

Он аргументировал это тем, что американское оружие является "лучшим в мире", поэтому Соединенные Штаты "должны быть благоразумными" в вопросе выдачи разрешений на производство другим государствам.

"Что касается президента Зеленского, он хотел бы получить несколько ракетных комплексов Patriot. Он хотел бы получить несколько ракет Tomahawk, которые, как вы знаете, являются смертоносными – одни для нападения, другие для обороны", – сказал американский президент, после чего приступил к описанию мощности этих видов вооружения.

"Никто никогда не видел ничего подобного. Нужно быть очень рассудительным, но и очень осторожным. Пока что мы на это не согласились. Мы обсуждаем это. Но передать такую технологию – дело нелегкое. И я не думаю, что это когда-нибудь произойдет", – добавил Трамп.

После этого американский президент допустил вероятность того, что страны, которым США предоставят лицензии на производство своего оружия, обратятся против Вашингтона.

"Но, знаете, есть люди, которые могут передать эту технологию, и они когда-нибудь могут обернуться против вас. Знаете, это вполне возможно. Если посмотреть на историю войн, такое случалось несколько раз за последние годы, правда? Поэтому мы должны быть очень осторожны", – предупредил глава Белого дома.

Напомним, в начале июля на полях саммита НАТО президент США сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Штаты предоставят Украине право производить Patriot.

Комментарии Трампа о неуверенности в отношении выдачи лицензий прозвучали лишь через два дня после того, как он встретился с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. Во время встречи в Вашингтоне Зеленский обратился к Трампу с просьбой предоставить в экстренном порядке пакет перехватчиков для системы ПВО Patriot.

Также Зеленский рассказал, что на встрече в Белом доме с президентом США обсудил лицензии на производство перехватчиков для Patriot и "некоторые другие идеи, которые могут помочь".