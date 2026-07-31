Данські ультраправі вимагають від прем’єрки добиватись призупинення Шенгену для Іспанії

Данські ультраправі партії висунули ультиматум прем’єрці Метте Фредеріксен та хочуть від неї негайної вимоги на рівні ЄС щодо призупинення дії Шенгенської зони для Іспанії через раптову міграційну кризу.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

У Данській народній партії заявили, що очікують від Фредеріксен заяви про те, що Данія підтримує призупинення дії Шенгену для Іспанії, а інакше погрожують вимагати позачергового скликання парламенту у розпал відпусток.

"Я повідомив Метте Фредеріксен, що очікую від неї підтримки пропозиції Мелоні, щоб Іспанію виключили. Інакше я забезпечу термінове скликання Фолькетингу", – заявив лідер партії Мортен Мессершмідт.

Він заявив, що міграційна криза в іспанській Сеуті є серйозною проблемою для всієї Європи та що у Мадриді "дуже, дуже безвідповідальний уряд, який нормалізував і легалізував понад мільйон нелегальних мігрантів і дав їм можливість їздити по Шенгену, по всьому ЄС, тобто і в Данію також".

"Данські демократи" також висловили очікування, що Копенгаген вимагатиме змінити правила щодо перетину кордону з Іспанією на тлі подій у Сеуті.

Фредеріксен у письмовому коментарі повідомила, що загалом відкрита до такої ідеї.

"Ми не можемо допустити повторення 2015 року. Саме собою, ЄС має негайно вжити усіх необхідних кроків та розглянути усі варіанти – у тому числі призупинення співпраці у межах Шенгенської зони", – зазначила прем’єрка.

"Безконтрольна імміграція є загрозою для всієї Європи та Данії. Уряд продовжить наполягати на тому, що зовнішні кордони ЄС мають належно контролюватися. Я вже спілкувалась із Джорджею Мелоні і ми зберемо разом європейських лідерів, щоб обговорити ситуацію", – додала вона.

Нагадаємо, Сеута – іспанське місто-анклав на вузькому півострові навпроти Гібралтару, на африканському узбережжі, з усіх боків оточене територією Марокко. Останніми днями туди прибули вплав тисячі охочих потрапити до Європи. За різними оцінками, йдеться про 40-60 тисяч людей.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС посилить підтримку Іспанії у відповідь на міграційну кризу в Сеуті.

Італія у зв’язку з цими подіями закликала виключити Іспанію з Шенгенської зони, а Франція посилила контроль на своєму кордоні.