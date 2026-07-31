Макрон предложил Испании помощь на фоне миграционного кризиса в Сеуте

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что общался с премьер-министром Испании Педро Санчесом и предложил Мадриду помощь на фоне внезапного миграционного кризиса в Сеуте.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сообщил в своем X.

Макрон рассказал, что в разговоре с Санчесом выразил солидарность и предложил "всю необходимую помощь", в том числе через агентство ЕС Frontex.

"Приветствовал продолжающееся сотрудничество с Марокко, благодаря которому сегодня удалось обеспечить уже более 40 тысяч возвращений из Сеуты обратно в Марокко. Наши министры внутренних дел будут на связи, чтобы внимательно отслеживать ситуацию", – отметил он.

Эмманюэль Макрон также подчеркнул, что из Сеуты невозможно беспрепятственно попасть в Шенгенскую зону – на границе с материковой Испанией осуществляется контроль.

Он также напомнил, что Париж уже принял дополнительные меры по усилению контроля на границе с Испанией, в дополнение к тем, которые действовали в предыдущие годы.

Напомним, Сеута – испанский город на узком полуострове напротив Гибралтара, на африканском побережье, со всех сторон окруженный территорией Марокко. В последние дни туда прибыли вплавь тысячи желающих попасть в Европу. По разным оценкам, речь идет о 40–60 тысячах человек. Их регистрируют и собираются депортировать.

Многие европейские чиновники увидели параллели с миграционным кризисом 2015 года в разгар войны в Сирии.