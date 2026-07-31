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Уряд Румунії зібрався на термінову нараду щодо безпеки на АЕС в умовах екстремальної спеки

Новини — П'ятниця, 31 липня 2026, 16:07 — Марія Ємець

Румунський уряд у п’ятницю скликав позачергове засідання через загрозу проблем на АЕС у місті Чернавода в умовах екстремальної спеки.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда". 

31 липня о 15:00 тимчасовий уряд під керівництвом Іліє Боложана мав розглянути впровадження заходів задля підтримання безпечної роботи АЕС у місті Чернавода. Це включає, серед іншого, запровадження надзвичайної ситуації у жудцях (районах) Констанца й Келераші та заходи для підтримання достатнього рівня у води у Дунаї біля електростанції.

Через вкрай низький рівень води на Дунаї виникла загроза для ефективного охолодження реакторів АЕС. При цьому призупинення роботи хочуть уникнути, оскільки споживання електроенергії в умовах спеки лише зростає. 

Перед цим ввечері у середу Боложан закликав звичайних громадян і бізнес спробувати скоротити споживання електроенергії, особливо у пікові години з 20:00 до 23:00.

Найближчими днями в окремих районах країни очікується до 40°C.

В Угорщині закликали великі підприємства скоротити споживання електроенергії через те, що єдину АЕС країни доведеться зупинити через низький рівень води у Дунаї.  

У понеділок через низький рівень води на Дунаї сів на мілину туристичний пароплав. Після невдалих спроб зрушити його майже 190 пасажирів на борту довелося евакуювати. 

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