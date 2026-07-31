Глава МИД Румынии рассказала о разговоре с Сибигой: речь шла об энергетике

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою провела телефонный разговор со своим украинским коллегой Андреем Сибигой; в первую очередь речь шла об энергетическом кризисе в Румынии и поддержке со стороны Украины.

Об этом чиновница сообщила в X, передает "Европейская правда".

Цою заявила, что рассказала Сибиге о последствиях сильной засухи в бассейне Дуная для производства атомной энергии в Румынии и обсудила с ним пути обеспечения поставок из Украины с учетом её производственных мощностей и графика технического обслуживания.

По ее словам, этот разговор продолжил позитивную динамику диалога между министерствами энергетики обеих стран, которые представляют Илие Боложан и Денис Шмыгаль.

В пятницу Румыния объявила чрезвычайное положение на энергетическом рынке вследствие сильной засухи. Эти обстоятельства вынудили страну остановить один из реакторов атомной электростанции "Чернавода". Цою отметила, что в связи с этим в часы пиковой нагрузки страна также будет рассчитывать на производство электроэнергии в Украине.

Министр напомнила, что в рамках стратегического партнерства в мае президенты Украины и Румынии договорились о строительстве линии электропередачи высокого напряжения 400 кВ между странами.

"Сегодняшний день является еще одним примером того, как объединение энергетических сетей приносит пользу как Румынии, так и Украине, а также рынкам ЕС, поскольку энергетика, бесспорно, является жизненно важным элементом наших экономик и напрямую влияет на расходы и качество жизни граждан", – отметила Цою.

В ходе беседы с Сибигой чиновница выразила ему солидарность и сочувствие после очередной ночи российских атак на украинские города.

По словам главы МИД Румынии, они также обменялись мнениями по поводу безопасности в Чёрном море, в частности в связи с вторжением российских беспилотников в румынское воздушное пространство и сбиванием румынскими ВВС трёх российских беспилотников на прошлой неделе.

Сообщалось, что Венгрии и Румынии угрожает дефицит электроэнергии из-за жары и крайне низкого уровня воды в Дунае – от его наличия зависит безопасная работа АЭС в обеих странах.

Румынское правительство 31 июля созвало внеочередное заседание из-за угрозы возникновения проблем на АЭС в городе Чернавода в условиях экстремальной жары.