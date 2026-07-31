В Испании утверждают, что большинство нелегальных мигрантов уже покинули Сеуту

По данным испанского правительства, более 48 300 из примерно 50 000 человек, нелегально прибывших в испанский анклав Сеута, уже вернулись в Марокко.

Об этом изданию Politico заявил неназванный представитель правительства Испании, передает "Европейская правда".

Чиновник заявил, что ситуация в Сеуте "возвращается к нормальному состоянию".

"Большинство людей, которые приехали вчера, сейчас вернулись в Марокко", – сказал представитель правительства, которому было предоставлено право говорить анонимно.

По его словам, внезапный миграционный наплыв в анклав может быть связан с недавним решением Верховного суда Испании, которое ограничило применение в стране процедуры немедленного возвращения мигрантов.

Европейская комиссия заверила, что мигранты "не продвигаются дальше в сторону европейского континента или других государств-членов".

Напомним, Сеута – испанский город на узком полуострове напротив Гибралтара, на африканском побережье, со всех сторон окруженный территорией Марокко. В последние дни туда прибыли вплавь тысячи желающих попасть в Европу. По разным оценкам, речь идет о 40–60 тысячах человек. Их регистрируют и собираются депортировать.

Вечером 31 июля Италия в одностороннем порядке объявила о приостановке действия Шенгенского соглашения о свободном пересечении границ с Испанией в ответ на массовый наплыв мигрантов в испанский анклав Сеута. Согласно решению, страна закрывает воздушную и морскую границу с Испанией.

Премьер-министр Испании Педро Санчес после заявлений многих европейских столиц о необходимости взять под контроль миграционный кризис в Сеуте отметил, что его страна до сих пор не входила в число "наиболее проблемных" в контексте нелегальной миграции.