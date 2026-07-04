Туск хоче "чітких сигналів" від України щодо скандалу з "героями УПА"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що отримав "позитивні сигнали" від чинних та колишніх топпосадовців України, але очікує від Києва першого кроку для деескалації напруги у двосторонніх відносинах.

Про це він сказав на пресконференції у Клечеві, його цитує Polsat News, пише "Європейська правда".

На запитання про загострення польсько-українських відносин глава уряду Польщі заявив, що отримав "кілька сигналів" від колишніх та нинішніх українських політиків, зокрема від експрезидента України Віктора Ющенка.

"Колишній президент України (...) звернувся до мене з дуже щирим закликом у листі, щоб ми спробували спільно попрацювати над цим минулим і постаралися зробити так, щоб минуле не визначало майбутнє, бо якщо минуле буде керувати нами, то майбутнє не буде простим", – розповів Туск.

Водночас посадовець зазначив, що очікує чіткого сигналу від Києва стосовно рішення українського президента про найменування підрозділу на честь героїв УПА.

"Ми очікуємо від України першого кроку після цього невдалого рішення президента Зеленського. Було б добре почути дуже чіткий сигнал з боку Києва. Вони намагаються, але ми все ж хотіли б почути це чітко й впевнено", – зазначив прем’єр Польщі.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Варшаві з главою польського МЗС Радославом Сікорським запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею.

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