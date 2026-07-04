Туск хочет "четких сигналов" от Украины по поводу скандала с "героями УПА"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получил "позитивные сигналы" от действующих и бывших высокопоставленных чиновников Украины, но ожидает от Киева первого шага по деэскалации напряженности в двусторонних отношениях.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Клечеве, его цитирует Polsat News, пишет "Европейская правда".

На вопрос об обострении польско-украинских отношений глава правительства Польши заявил, что получил "несколько сигналов" от бывших и нынешних украинских политиков, в частности от экс-президента Украины Виктора Ющенко.

"Бывший президент Украины (...) обратился ко мне с очень искренним призывом в письме, чтобы мы попытались совместно поработать над этим прошлым и постарались сделать так, чтобы прошлое не определяло будущее, потому что если прошлое будет управлять нами, то будущее не будет простым", – рассказал Туск.

В то же время чиновник отметил, что ожидает четкого сигнала от Киева относительно решения украинского президента о присвоении подразделению названия в честь героев УПА.

"Мы ожидаем от Украины первого шага после этого неудачного решения президента Зеленского. Было бы хорошо услышать очень четкий сигнал со стороны Киева. Они пытаются, но мы все же хотели бы услышать это четко и уверенно", – отметил премьер Польши.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

3 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече в Варшаве с главой польского МИД Радославом Сикорским предложил пакет антикризисных мер, чтобы разрядить напряжение в отношениях с Польшей.

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