У Кремлі заявили, що Трамп та Путін мали розмову з нагоди Дня незалежності США

Помічник кремлівського правителя Юрій Ушаков заявив, що очільник Кремля Владімір Путін та американський президент Дональд Трамп провели телефонну розмову 4 червня.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Ушаков заявив, що Путін "особисто привітав" Трампа із Днем незалежності США, а також "нагадав про внесок Росії у становлення американської державності".

За словами помічника Путіна, під час розмови вони "підкреслили важливість дбайливого ставлення до спільних сторінок історії", які "поєднують" країни.

Ушаков заявив, що це була вже четверта розмова Путіна і Трампа з початку року.

Президент США Дональд Трамп у своїй промові до 250-ліття незалежності Сполучених Штатів заявив про відродження "комуністичної загрози", яка, за його словами, становить небезпеку для процвітання країни.

Парад до Дня Незалежності США у Вашингтоні 4 липня скасували через сильну спеку: температури вдень 4 липня можуть сягати 43,3-46,1°C.