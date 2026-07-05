В Кремле заявили, что Трамп и Путин провели беседу по случаю Дня независимости США

Помощник кремлевского лидера Юрий Ушаков заявил, что глава Кремля Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп провели телефонный разговор 4 июня.

[ИСТОЧНИК]Об этом он сообщил во время общения с журналистами, цитирует "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Ушаков заявил, что Путин "лично поздравил" Трампа с Днём независимости США, а также "напомнил о вкладе России в становление американской государственности".

По словам помощника Путина, в ходе разговора они "подчеркнули важность бережного отношения к общим страницам истории", которые "объединяют" страны.

Ушаков заявил, что это был уже четвертый разговор Путина и Трампа с начала года.

Президент США Дональд Трамп в своей речи, посвященной 250-летию независимости Соединенных Штатов, заявил о возрождении "коммунистической угрозы", которая, по его словам, представляет опасность для процветания страны.

Парад в честь Дня Независимости США в Вашингтоне 4 июля отменили из-за сильной жары: температура днём 4 июля может достигать 43,3–46,1 °C.